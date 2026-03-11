PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++
Hofheim (ots)
(Sz) Die Vermisstenfahndung nach einem 16-Jährigen aus Kelkheim (Taunus) vom 29.04.2025 wird hiermit zurückgenommen.
Der Vermisste kehrte am Folgetag selbstständig nach Hause zurück. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
