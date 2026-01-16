POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Elkenroth (ots) - Am gestrigen Nachmittag, Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, kam es in Elkenroth zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw den Alsdorfer Weg, Richtung Betzdorfer Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache über die Gegenspur auf den links befindlichen Gehweg, wo sich ein 58-jähriger Fußgänger befand. Diesen erfasste er und fuhr über dessen rechten ...

