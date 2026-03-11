PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zigaretten aus Pkw entwendet - Festnahme +++ Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Hofheim (ots)

1. Zigaretten aus Pkw entwendet - Festnahme, Hattersheim, Vogelweidstraße, Dienstag, 10.03.2026, 10:00 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der zuvor Zigaretten aus einem Pkw entwendet hatte. Gegen 10:00 Uhr informierten Zeugen die Polizei. Sie hatten einen Mann dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines in der Vogelweidstraße geparkten Citroens mit einem Stein eingeschlagen und anschließend Zigaretten aus dem Inneren an sich genommen hatte. Die Zeugen eilten dem Flüchtigen nach und hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen aus dem Westerwaldkreis fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen musste der junge Mann in eine Fachklinik gebracht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt, Eppstein, Lorsbach, Dienstag, 10.03.2026, 19:55 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Dienstagabend eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Die 40-Jährige war der Polizei gegen 19:55 Uhr gemeldet worden. Sie sei von Vockenhausen nach Eppstein unterwegs, habe immer wieder stark abgebremst, die Spur nicht halten können und sei in den Kurvenbereichen auch in den Gegenverkehr geraten. Eine Streife konnte das auffällig langsam fahrende Fahrzeug kurz vor Lorsbach anhalten. Bei der Kontrolle der Fahrerin wurde schnell der Grund für die Fahrweise klar: ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 3 Promille. Die 40-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau die Polizeistation wieder verlassen. Zudem muss sie sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

