POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 64-Jährigem aus Kriftel

(fh)Die am Mittwoch veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 64-jährigen Mann aus Kriftel wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten im Raum Frankfurt angetroffen werden.

