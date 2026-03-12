PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 64-Jährigem aus Kriftel

Hofheim (ots)

(fh)Die am Mittwoch veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 64-jährigen Mann aus Kriftel wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten im Raum Frankfurt angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

