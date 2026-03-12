PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 64-Jährigem aus Kriftel
Hofheim (ots)
(fh)Die am Mittwoch veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 64-jährigen Mann aus Kriftel wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten im Raum Frankfurt angetroffen werden.
Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell