PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt +++ Falsche Polizeibeamte +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hofheim (ots)

1. Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt, Hofheim, Rudolph-Mohr-Straße, Donnerstag, 12.03.2026, 12:50 Uhr bis 13:30 Uhr

(ro)Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag zwischen mehreren Personen in Hofheim kam auch ein Messer zum Einsatz, ein 18-Jähriger wurde verletzt.

Der junge Mann war gegen 12:50 Uhr in einer Parkanlage nahe der Rudolph-Mohr-Straße unterwegs, als er von drei Unbekannten angegriffen worden sei. Einer stach ihm im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer ins Bein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die alarmierten Streifen konnten das Trio nicht mehr ausfindig machen. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine nähere Beschreibung der Angreifer liegt derzeit noch nicht vor. Der Tatablauf sowie die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Falsche Polizeibeamte,

Sulzbach, Kelkheim, Donnerstag, 12.03.2026

(ro)Am Donnerstag wurden zwei Kelkheimer Bürger von falschen Polizisten betrogen und um ihr Vermögen gebracht. Sie erhielten einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten.

Ein Anrufer, der sich jeweils als Polizeibeamter ausgab, schilderte, dass die Polizei die Wertgegenstände zur Sicherung eines laufenden Verfahrens entgegennehmen müsste. In der Folge übergaben die Angerufenen Bargeld, Schmuck und Münzen an einen unbekannten Mann.

In einem Fall erschien der Abholer an der Haustür und nahm Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro in Empfang. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte sowie ca. 1,80 Meter große Mann mit braunen kurzen Haaren soll gegen 13:00 Uhr in der Frankfurter Straße bei dem Kelkheimer geklingelt haben.

Im weiteren Fall wurde gegen 15:45 Uhr Bargeld und Schmuck im Main-Taunus-Zentrum auf einem Parkplatz im Bereich der Ladesäulen übergeben. Hier wird der Abholer als 20 bis 30 Jahre alt und schmal beschrieben, er soll Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Wie bereits bekannt sind die Maschen der Anrufer vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu den beschriebenen Abholern, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Hattersheim am Main-Eddersheim, Hugo-von-Eltz-Straße, Donnerstag, 12.03.2026, zwischen 06:30 Uhr und 17:15 Uhr

(dd) Im Laufe des Donnerstags kam es zwischen 06:30 Uhr und 17:15 Uhr in Hattersheim-Eddersheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter begaben sich auf die rückwärtige Seite des Gebäudes in der Hugo-von-Eltz-Straße, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Im Anschluss flohen sie mit Silberschmuck, zwei Uhren sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden, wenn sie im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

4. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Bad Soden am Taunus, Niederhofheimer Straße / Falkenstraße, Donnerstag, 12.03.2026, gegen 15:10 Uhr

(dd) Bei einem Verkehrsunfall in Bad Soden am Taunus ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Ein Fahrzeug war gegen 15:10 Uhr auf der Niederhofheimer Straße aus Richtung Walter-Kollo-Straße kommend in Fahrtrichtung Alte Ziegelei unterwegs. Auf Höhe der Ampel an der Falkenstraße überquerte ein Kind die Fahrbahn. Obwohl die Frau ihren BMW noch stark abbremste, kam es zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der Junge und erlitt dabei Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

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