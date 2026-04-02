Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutmaßlich betrunkener Lieferwagenfahrer nach polizeilicher Verfolgungsfahrt an Straßensperre gestoppt

Hohensonne / Windmühle (ots)

Heute um 15:26 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer der Polizei einen vor ihm auf der B 51 von Trier in Richtung Bitburg fahrenden silbergrauen Lieferwagen. Dessen Fahrer hätte bereits mehrere verkehrsgefährdende Fahrmanöver durchgeführt. So fahre dieser grundsätzlich in Schlangenlinien dicht auf Vorausfahrende auf, überhole an unübersichtlichen Stellen so, dass der Gegenverkehr gefährdet worden sei und habe mehrfach fast in die Leitplanken touchiert. Auch habe er überholte LKW beim Einscheren geschnitten. Nur durch Glück und Zufall habe es bisher keinen Unfall gegeben.

Der Zeuge hielt die Polizei telefonisch fortlaufend auf den aktuellen Stand, blieb auf Abstand weiter hinter dem besagten Lieferwagen und konnte diesen bis zu einem Parkplatz in Höhe Helenenberg verfolgen. Hier stiegen beide Fahrer aus den Fahrzeugen aus. Während eines kurzen Wortwechsels glaubte der Zeuge, Alkoholgeruch bei dem Gegenüber festgestellt zu haben. Dieser wiederum bestieg erneut sein Fahrzeug und konnte den Parkplatz unmittelbar vor dem Eintreffen der ersten Streife der Polizei Bitburg verlassen.

In der Folge entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, durch zwei Streifenwagenbesatzungen, da der Verdächtige die Anhaltesignale und -aufforderungen der Polizei ignorierte.

Die Verfolgungsfahrt führte zurück auf die B 51 in Fahrtrichtung Trier, über Feldwege, Land- und Kreisstraßen unter anderem durch die Ortschaften Meckel, Gilzem und Welschbillig. Dabei kam es zu mehreren Beinaheunfällen, Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer und der verfolgenden Streifenwagen, denen das Anhalten des Fahrers nicht möglich war. In Gilzem streifte das Fluchtfahrzeug ein Verkehrsschild sowie einen entgegenkommenden Linienbus leicht.

Letztlich konnte eine weitere Streife auf der K 1 bei Windmühle im Bereich der Zufahrt zur B 51 eine Straßensperre einrichten. Der verfolgte Fahrer verlangsamte hier seine Geschwindigkeit und versuchte, über ein Privatgrundstück an der Sperre vorbeizufahren. Dies konnten die Einsatzkräfte verhindern, indem sie den Transporten mit einem Streifenwagen abdrängten und zum Stehen brachten.

Glücklicherweise wurde durch die gesamten Fahrmanöver des Verdächtigen niemand verletzt, am Tatfahrzeug und am Streifenwagen entstand Sachschaden. Die eingesetzten Kräfte konnten den Fahrer, einen offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden 44 Jahre alten Mann aus Trier, schließlich festnehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen silbergrauen Transporter, einen VW-Crafter, aus dem Zulassungsbezirk TR- für Trier mit einer auffälligen Firmenaufschrift.

Zeugen und potentiell gefährdete oder gar geschädigte Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Telefon 06561/9685-10

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

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