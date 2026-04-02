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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Angriff auf Sanitäter

Bernkastel-Kues (ots)

Für einen Polizeieinsatz sorgte ein 59-jähriger Mann am Mittwochabend, 01.04.2026, in Bernkastel-Kues. Zuvor waren eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt alarmiert worden, weil der Mann mit Gesichtsverletzungen zu Hause aufgetaucht war, an deren Herkunft er sich aufgrund seiner Alkoholisierung selbst nicht erinnern konnte. Zwecks weiterer Untersuchung sollte er nach einiger Überzeugungsarbeit der Rettungskräfte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebraucht werden. Auf dem Weg zum Fahrzeug überlegte es sich der Verletzte aber anders und stieß auf dem Rückweg zum Haus einen Sanitäter so unvermittelt von sich, dass dieser sich bei der Abwehrbewegung an der Hand verletzte. Nach Erscheinen der hinzugerufenen Polizeistreife konnte der Mann mit polizeilicher Begleitung des Rettungswagens ohne weitere Vorkommnisse ins Krankenhaus gebracht werden. Auch wenn er sich dort für sein Verhalten entschuldigte, muss er sich wegen einen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531 95270
Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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