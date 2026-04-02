POL-PDWIL: Fahrer unter Drogeneinfluss

Bernkastel-Kues (ots) - Für einen Polizeieinsatz sorgte ein 59-jähriger Mann am Mittwochabend, 01.04.2026, in Bernkastel-Kues. Zuvor waren eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt alarmiert worden, weil der Mann mit Gesichtsverletzungen zu Hause aufgetaucht war, an deren Herkunft er sich aufgrund seiner Alkoholisierung selbst nicht erinnern konnte. Zwecks weiterer Untersuchung sollte er nach einiger Überzeugungsarbeit der Rettungskräfte mit dem Rettungswagen in ein ...

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