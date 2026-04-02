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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer unter Drogeneinfluss

Traben-Trarbach (ots)

Am 02.04.26, 10.30 Uhr, wurde im Stadtteil Traben ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Trier kontrolliert. Hierbei wurden beim ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541-6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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