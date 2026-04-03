Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Plein (ots)

In einem nicht genauer bestimmbaren Zeitraum vor dem 01.04.2026 befuhr ein bisher unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 21 im Bereich der Ortslage von Plein.

Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit der Schutzplanke und beschädigte diese erheblich. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell