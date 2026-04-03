Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schockanruf und falscher Bankmitarbeiter

Hontheim & Wittlich (ots)

Am 02.04.2026 gegen 12:44 Uhr erhielt eine 91-jährige Geschädigte aus Hontheim einen sogenannten Schockanruf. Ein angeblicher Polizeibeamter habe sich bei ihr gemeldet und mitgeteilt, dass die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine Kaution bezahlen müsse. Im Anschluss wurde das Gespräch täterseitig an eine junge Frau übergeben, welche versuchte, sich als weinende Enkelin der 91-Jährigen auszugeben. Diese erkannte die bekannte Betrugsmasche jedoch, verweigerte jeglichen weiteren Kontakt mit den Anrufern, so dass das Gespräch täterseitig beendet wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des amtsbekannten Modus Operandi eingeleitet.

Am 02.04.2026 gegen 17:46 Uhr erhielt eine 81-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser machte die Geschädigte auf angebliche Sicherheitsprobleme aufmerksam und veranlasste sie durch eine taktische Gesprächsführung dazu, einem angeblichen Bankmitarbeiter, welcher an der Türe erschien, zu öffnen. Dieser entwendete der Geschädigten im Rahmen des Gesprächs ihre EC-Karte und entfernte sich fußläufig. Der Täter vor Ort wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, sprach akzentfreies Deutsch, ca. 160 - 170cm, korpulente Statur, dunkle Kleidung, dunkle Haare Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Person insbesondere mit Augenmerk auf die Geldausgabeautomaten verlief zunächst negativ. Der Sacherhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei warnt an dieser Stelle nochmals vor den beiden hier dargestellten bekannten Vorgehensweisen. Weder die Bankinstitute noch die Polizei werden am Telefon nach Geld fragen oder Personen zu Übergaben von Geld oder anderen Wertgegenständen entsenden. Informieren Sie immer umgehend die zuständige Polizeiinspektion.

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