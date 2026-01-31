Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf Parkplatz - PKW beschädigt Glasfront eines Supermarktes

Rüdesheim (Nahe) (ots)

Am Freitagmorgen (30.01.2026) kam es gegen 06:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Industriegebiet von Rüdesheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 43-jähriger Fahrer eines BMW X1 (Automatikgetriebe) beabsichtigte, vorwärts in eine Parklücke einzuparken. Während des Einparkvorgangs rutschte der Fahrzeugführer mit seinem Fuß vom Bremspedal ab und verklemmte sich unter dem Gaspedal. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug unkontrolliert, überfuhr einen Bordstein und kam zunächst in einem angrenzenden Strauch zum Stillstand.

Beim anschließenden Versuch, das Fahrzeug zurückzusetzen, rutschte der Fahrzeugführer erneut ab, wodurch das Fahrzeug stark beschleunigte und rückwärts fuhr. Der BMW kollidierte daraufhin mit der Glasfront sowie einem Gebäudepfeiler des Supermarktes.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die beschädigte Glasfront wurde durch Mitarbeiter des Marktes abgesichert. Auch dort dürfte ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden sein.

