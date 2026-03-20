Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unter Alkoholeinfluss; Munster: Unfall; Walsrode: Unfall; Schneverdingen: Sachbeschädigung;

Heidekreis (ots)

20.03.2026 / E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Walsrode: In der Nacht zu Freitag wurden zwei E-Scooter-Fahrer im Rahmen von Verkehrskontrollen festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Zunächst wurde ein 33-jähriger Mann in der Langen Straße kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Kurze Zeit später kontrollierten weitere Einsatzkräfte einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer, der ebenfalls die Lange Straße befuhr. Dieser führte sein Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Urintest verlief positiv auf THC und Kokain. In beiden Fällen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

19.03.2026 / Wohnwagen prallt gegen Schulgebäude

Munster: Am Donnerstagmorgen kam es in der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schulgebäude beschädigt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich hier gegen kurz nach 09:00 Uhr ein Wohnwagen von der Anhängerkupplung eines fahrenden Autos. In der Folge kam der Wohnwagen des 58-jährigen Unfallverursachers unkontrolliert von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines dortigen Schulgebäudes. Durch den Zusammenstoß entstand unter anderem ein Sachschaden an der Fassade des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

19.03.2026 / Ausweichmanöver endet an Baum

Walsrode: Ein 22-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Auto die Landesstraße 160 von Südkampen in Richtung Kirchboitzen. Kurz nach 07:00 Uhr nahm er die vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeuge zu spät wahr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts aus. Dabei kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

19.03.2026 / Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Walsrode: Ein Vorfahrtsverstoß führte am Donnerstagmittag an einer Kreuzung in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Autofahrerin beabsichtigte gegen 13:00 Uhr von der Bergstraße nach links in die Dr.-Schomerus-Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrers. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt - sie mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

18.03.2026 / Sachbeschädigung auf Minigolfanlage

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr auf dem Gelände einer Minigolfanlage in der Verdener Straße in Schneverdingen zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten dort mehrere Elemente der Anlage. Zudem wurden diverse Zaunelemente aus ihren Halterungen getreten und dadurch ebenfalls beschädigt. Die Polizei in Schneverdingen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05193-982500 zu melden.

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