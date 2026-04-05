Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsätze der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues, Kröv und Neumagen-Dhron (ots)

Am 03.04.2026 wurde der Polizei in Bernkastel ein Dieseldiebstahl aus zwei Baumaschinen gemeldet, die oberhalb der Ortslage in Kröv abgestellt waren. Hierbei konnte eine größere Menge an Diesel entwendet werden. Der oder die Täter dürften zwischen dem 30.03.2026, 18:00 Uhr und 02.04.2026, 20:00 Uhr an den Fahrzeugen gewesen sein.

Im Zeitraum der letzten beiden Wochen kam es in der Straße "Im Weierfeld", Bernkastel-Kues, zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw, Mitsubishi. Der oder die bisher unbekannten Täter zerkratzten hierbei den Pkw an mehreren Stellen. Weiter wurde offensichtlich versucht, den Tankdeckel des Fahrzeuges aufzuhebeln.

Zu den Straftaten in Kröv und Bernkastel sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Bereits am Donnerstag, 02.04.2026, konnten durch Beamte der Polizei Bernkastel-Kues zwei Pkw-Fahrer während mobiler Verkehrskontrollen festgestellt werden, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Ein Fahrzeugführer verhielt sich hierbei besonders dreist, da er kurz zuvor noch zu einer Zeugenvernehmung auf der Polizeiwache war und hierzu mit dem eigenen Pkw anreiste. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer in Neumagen-Dhron einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass dieser den Pkw offensichtlich unter Alkoholeinfluss führte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

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