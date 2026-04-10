Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall am Autobahnkreuz Hegau - Wohnmobil flüchtet nach Kollision beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen! (09.04.2026)

Singen, A81 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag am Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Gegen 13 Uhr war eine 25-Jährige mit einem VW T-Roc von Radolfzell kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Überleitung der B33 auf die A81 benutzte die junge Frau die linke Spur, neben ihr fuhr ein Wohnmobil hinter einem Lastwagen. Um den Laster zu Überholen wechselte der Unbekannte mit dem Wohnmobil plötzlich nach links. Der 25-Jährigen gelang es nicht mehr eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Camper kam. Ohne danach Anzuhalten und sich um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit dem Wohnmobil einfach weiter.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein "mittelgroßes", helles oder weißes Wohnmobil mit einem Heckträger, auf dem sich möglicherweise auch Fahrräder befanden, gehandelt hat.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

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