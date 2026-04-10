Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr - 25-Jährige mit über 1,4 Promille unterwegs (09.4.2026)

Blumberg, B27 (ots)

Beamte des Polizeireviers Donaueschingen haben am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 27 eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle im Bereich des Kreisverkehrs Zollhaus überprüften sie eine 25 Jahre junge Frau, die mit einem Nissan in Richtung Blumberg unterwegs war. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Die 25-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem behielten die Beamten ihren Führerschein ein und untersagten bis auf Weiteres das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr.

Die junge Frau erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

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