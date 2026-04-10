Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Von der Sonne geblendet und Vorfahrt missachtet: Etwa 40.000 Euro Sachschaden (09.04.2026)

Schramberg (ots)

Vermutlich aufgrund einer Blendung durch die tiefstehende Sonne hat sich am frühen Donnerstagabend ein Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Opel auf der Max-Planck-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Heiligenbronner Straße wollte er die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei übersah er, mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroën eines 64-Jährigen.

Nach dem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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