Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) 69-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (09.04.2026)

Dornhan (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmittag im Ortsteil Weiden zugezogen.

Der 69-jährige Mann war gegen 13:30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Sulzer Straße in Richtung Sulz unterwegs. Im Bereich des dortigen Kindergartens übersah er vermutlich ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Auto. Er bremste stark ab, verlor die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 69-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

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