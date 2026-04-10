PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan
Lkr. Rottweil) 69-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (09.04.2026)

Dornhan (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmittag im Ortsteil Weiden zugezogen.

Der 69-jährige Mann war gegen 13:30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Sulzer Straße in Richtung Sulz unterwegs. Im Bereich des dortigen Kindergartens übersah er vermutlich ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Auto. Er bremste stark ab, verlor die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 69-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren