Polizei Aachen

POL-AC: Akku explodiert im Wohnzimmer - Mann erleidet Rauchgasvergiftung

Baesweiler (ots)

Am Wochenende hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße gebrannt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein defekter Akku am späten Freitagabend (30.01.26) das Feuer ausgelöst.

Gegen 23:45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Einsatz in die Feldstraße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Akku eines E-Scooters beim Laden im Wohnzimmer explodiert und in Brand geraten. Der 42-jährige Bewohner versuchte noch vergeblich, das Feuer zu löschen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind durch die Rauchgase vorerst nicht bewohnbar. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (sk)

