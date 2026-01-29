Polizei Aachen

POL-AC: Mann wird bei Streit in Weisweiler verletzt

Eschweiler (ots)

Am Mittwoch (28.01.26) hat es in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Straße "Am Kraftwerk" einen Polizeieinsatz gegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 11:45 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei 26-jährigen Bewohnern in der Küche gekommen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verletzte der eine Mann den anderen mit einem Messer. Der verletzte Mann erlitt Schnittwunden. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell