PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Fahrgäste bedrohen Taxifahrer - Schreckschusswaffe sichergestellt

Würselen (ots)

Zwei Männer haben gestern Vormittag (28.01.2026) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einer von ihnen leistete später Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 10 Uhr alarmierte ein Taxifahrer aufgrund einer Bedrohung die Polizei Aachen. Er schilderte, dass er am Morgen zwei Männer in seinem Taxi befördert habe. Als sie am Zielort in Würselen angekommen seien, habe einer der beiden Männer dem Taxifahrer eine augenscheinliche Schusswaffe gegen das Bein gehalten, ohne ihn verbal zu drohen. Anschließend bezahlten sie die Taxifahrt und gingen davon.

Während der Sachverhaltsaufnahme die Polizei Aachen kamen plötzlich die beiden Männer aus dem Taxi zur Einsatzörtlichkeit zurück. Weil einer der beiden augenscheinlich eine Schusswaffe im Hosenbund trug, zogen die beiden Polizisten ihre Dienstwaffe und sprachen den Mann zu Boden. Er folgte den Ansprachen und ließ sich widerstandlos fixieren. Es handelt sich um einen 39-Jährigen aus Würselen.

Sein Begleiter, ein 37-Jähriger aus Würselen, blieb trotz Aufforderung nicht stehen, sodass der DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) durch die Beamten angedroht und der Mann anschließend zu Boden gebracht wurde. Währenddessen versuchte der 37-Jährige mehrfach vergeblich die Beamten mit Kopfstößen zu treffen und in ihre Richtung zu spucken. Die Polizisten blieben unverletzt.

Beiden Männern wurden wegen des Verdachts des Drogen-, bzw. Alkoholkonsums Blutproben entnommen. Die Schusswaffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelt, wurde durch die Polizisten sichergestellt. Nach Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Männer, die beide einen festen Wohnsitz haben, entlassen.

Am Mittag meldete sich der Taxifahrer nochmal bei der Polizei. Er sei in Würselen erneut zu einem Aufeinandertreffen mit den beiden Tatverdächtigen gekommen. Dabei hätten sie ihn ein weiteres Mal verbal bedroht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Widerstandes gegen Polizeibeamten und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:11

    POL-AC: Nach Einbruch in Wohnung: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Aachen (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (27.01.26) hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Er war zuvor auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ertappt worden. Ein Zeuge hatte sich gegen 17:30 Uhr erstmals bei der Polizei gemeldet. Er hatte zwei Männer beobachtet, die sich in einer aktuell unbewohnten, aber ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:07

    POL-AC: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Staatsschutz ermittelt

    Aachen (ots) - Unbekannte haben die Wand der Kaiserquelle im Elisengarten besprüht. Eine Zeugin bemerkte die Schriftzüge und alarmierte die Polizei. Gegen 20 Uhr am Montag (26.01.26) entdeckte sie einen großflächig aufgesprühten Schriftzug über den gelbes Flatterband mit einem aufgedruckten Schriftzug geklebt war. Er war 10 Meter lang und 50 cm hoch und hatte ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:09

    POL-AC: Nach Einbruch in Wohnhaus - Tatverdächtiger festgenommen

    Stolberg (ots) - Gestern Nachmittag (26.01.2026) ist im Stadtteil Velau-Steinfurt ein Tatverdächtiger bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen 14 Uhr am Montagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei Aachen, dass eine unbekannte Person auffällig um ein Einfamilienhaus in der Kogelshäuserstraße herumschleichen würde und sie auch das Klirren von Glas gehört ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren