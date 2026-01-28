PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Nach Einbruch in Wohnung: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Aachen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (27.01.26) hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Er war zuvor auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ertappt worden.

Ein Zeuge hatte sich gegen 17:30 Uhr erstmals bei der Polizei gemeldet. Er hatte zwei Männer beobachtet, die sich in einer aktuell unbewohnten, aber möblierten Wohnung im Erdgeschoss aufhielten. Vor Ort in der Robensstraße konnten die alarmierten Einsatzkräfte allerdings keine Einbruchsspuren und keine Einbrecher feststellen. Die Tür war ordnungsgemäß verschlossen.

Etwa 45 Minuten später rief der Zeuge erneut bei der Polizei an und meldete einen Verdächtigen, der sich an einem Fernseher an der Wand in der betreffenden Wohnung zu schaffen machte.

Vor Ort fanden die Einsatzkräften einen Tatverdächtigen im Badezimmer vor: Ein abmontierter Fernseher stand angelehnt an der Wand. Bei dem Mann wurden unter anderem ein Fahrzeugschlüssel und ein Bluetooth-Tracker gefunden. Der 45-jährige Mann ist ohne festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

