Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der Trierer Straße

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Bahnhofs Rothe Erde ist eine Frau am späten Samstagabend (31.01.26) lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann in seinem Fahrzeug kurz nach 22 Uhr auf der Trierer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur selben Zeit betrat eine 55-jährige Frau die Fußgängerfurt zwischen ehemaligem Einkaufscenter und Bahnhof Rothe Erde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Fahrzeug. Die Frau aus Aachen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Autofahrer - ein 79-jähriger Mann aus Aachen - erlitt einen Schock und wurde ebenfalls stationär behandelt. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die Fußgängerin unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hatte. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde hinzugezogen und übernahm vor Ort die Sicherung des objektiven Tatbestandes. Der Unfallbereich auf der Trierer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf Höhe des Eisenbahnwegs war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell