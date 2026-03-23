Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 19.03.2026, kurz vor 23:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz in der Straße »Innere Neumatten« in Staufen.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden bereits die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Staufen statt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich aufgrund eines Zeugenhinweises und der festgestellten Umstände der Verdacht, dass der Kleinlastwagen vorsätzlich durch unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt wurde.

Die genaue Schadenshöhe sowie Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht weitere Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

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