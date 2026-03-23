Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 13.03.2026, gegen 08.10 Uhr, kam es an der Autobahnausfahrt Hartheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteilung zweier PKW.

Ein schwarzer Cupra kam nach aktuellem Kenntnisstand von der Autobahn Fahrtrichtung Nord und fuhr von der Autobahnausfahrt an der Einmündung auf die K 4998 nach links in Richtung Autohof Bremgarten. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Hyundai. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Strittig ist der Schaltzustand der dortigen Lichtzeichenanlage. Es gibt unterschiedliche Angaben, wer bei Rotlicht in den Einmündungsbereich einfuhr.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Schaltzustand der Lichtzeichenanlage machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell