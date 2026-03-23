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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Gebäudebrand

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 05.00 Uhr wurde in einem Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf ein Vollbrand eines Wohnhauses gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr war mir zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus, verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zurzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst und der Ortsverein des DRK vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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