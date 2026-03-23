Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Kellerbrand in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 17:00 Uhr wurde zunächst ein Gebäudebrand im Freiburger Rankackerweg gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, drang zunächst schwarzer Rauch aus dem Schornstein des betroffenen Objektes. Auch das Treppenhaus war bereits erheblich verraucht. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr. Bei der Suche nach der Brandursache konnte die Feuerwehr im Keller eine brennende Matratze feststellen und löschen.

Alle Hausbewohner blieben augenscheinlich unverletzt.

Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang nicht bekannt. Das Haus bleibt vorerst unbewohnbar. Zur genauen Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache erfolgen durch den Polizeiposten Freiburg-Weingarten.

ak

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