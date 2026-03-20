POL-FR: Bad Säckingen: Baukran stürzt auf Hausdach und parkende Autos
Freiburg (ots)
Am Freitag, 20.03.2026, gegen 14:30 Uhr stürzte aus bislang unbekannten Gründen ein Baukran in der Zellerstraße in Bad Säckingen um und beschädigt ein Haus sowie parkende Autos. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Schätzung abgegeben werden. Die Zellerstraße ist bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gesperrt.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell