POL-FR: Bad Säckingen: Baukran stürzt auf Hausdach und parkende Autos

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.03.2026, kam es gegen 17:15 Uhr in der Schaffhauser Straße zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Fußgängerin und einem 87-jährigen VW - Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fußgängerin zum Überqueren der Fahrbahn an einer Querungshilfe, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn getreten sein. Dort soll ...

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