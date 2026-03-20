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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Freilaufender Hund bringt Pedelec-Fahrerin zu Fall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2026, stürzte eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg hinter dem Medizinischen Versorgungszentrum in Bad Säckingen und verletzte sich leicht. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich ein Hund samt Leine losgerissen haben. Die Leine verfing sich in den Speichen, was zum Sturz führte. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hund blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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