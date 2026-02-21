PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau stirbt bei Bahnunfall am Haltepunkt Immenhausen

Immenhausen (ots)

Die Bundespolizei wurde am 21. Februar 2026 um 11:53 Uhr über einen Bahnunfall am Haltepunkt Immenhausen informiert. Eine 88-jährige Frau umging nach Zeugenaussagen die geschlossenen Schranken am Bahnübergang vor Ort. Der Triebfahrzeugführer gab noch einen Achtungspfiff ab, der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau wurde durch den National Express 26711 erfasst und tödlich verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. In dem Zug befanden sich 192 Fahrgäste. Von diesen kam niemand zu Schaden. Aktuell ist die Strecke zwischen Grebenstein und Mönchehof aufgrund der Einsatzmaßnahmen noch beidseitig gesperrt. Im Einsatz vor Ort sind die Bundespolizei, die Polizei Hofgeismar, Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes und ein Notfallmanager der DB AG. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

