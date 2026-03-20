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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Tatverdächtiger nach Sperrmüllbrand ermittelt

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 20.03.2026, kurz vor 7:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Sperrmüllhaufen in der Müllheimer Straße in Freiburg-Haslach gerufen.

Beim Eintreffen der Polizei-Streife waren die Flammen bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Sperrmüll womöglich vorsätzlich angezündet wurde.

Den Ermittlern des Polizeipostens Freiburg-Haslach gelang es noch im Laufe des Tages, einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen zu ermitteln. Weshalb der Mann den Sperrmüllhaufen entzündet hat, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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