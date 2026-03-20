Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw fährt über Verkehrsinsel in Brombach

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 05.00 Uhr, überfuhr beim Kreisverkehr in Brombach ein Pkw eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr in Richtung Brombach und beim Verlassen des Kreisverkehres überfuhr er aus hier bislang nicht bekannten Gründen eine Verkehrsinsel. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Nach dem Unfall befuhr der 53-Jährige die Lörracher Straße in Richtung Ortskern weiter. Dank einem Zeugen konnte die Polizei den unfallbeschädigten Pkw sowie den Verursacher zuhause antreffen. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

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