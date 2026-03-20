Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Während Überholvorgang überschlägt sich Pkw mehrfach

Freiburg (ots)

Während eines Überholvorganges überschlug sich am Donnerstag, 19.03.2026, gegen 23.25 Uhr, ein Pkw mehrfach in der Römerstraße (Bundesstraße 532).

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Römerstraße und überholte in Höhe eines großen Lebensmittelmarktes mit einer mutmaßlich deutlich überhöhten Geschwindigkeit ein Fahrzeug. Dabei verlor die 18-Jährige die Kontrolle über den Pkw, touchierte einen Bordstein und im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw mehrfach. Nach etwa 140 Meter kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Von den vier Insassen sei nur ein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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