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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.03.2026, zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Eschbacher Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Bei dem Vorfall wurde ein ordnungsgemäß in Richtung Gewerbepark abgestellter Geländewagen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Unfallverursacher seine Fahrt wohl fort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen größeren grünfarbenen Kasten- oder Lastwagen gehandelt haben. Da sich die Unfallstelle an einer frequentierten Örtlichkeit befand, sucht der Polizeiposten Heitersheim (Tel.: 7634 50699-0) mögliche Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise nicht auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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