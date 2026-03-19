Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von einer Baustelle in Freiburg-Lehen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 16.03.2026, 18:00 Uhr und Dienstag, 17.03.2026, 08:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft eine größere Menge Kupferkabel sowie mehrere Kabeltrommeln von einer Baustelle in der Breisgauer Straße in Freiburg-Lehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass der oder die Täter durch Verschieben des Bauzauns in den Rohbau gelangt sind. Durch diesen Zugang wurde möglicherweise anschließend das Diebesgut in ein Fahrzeug geladen. Die Kupferkabel waren teilweise bereits verlegt worden. Der entstandene Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761-8978780) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord Anrufe unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

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