Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Taxi durch anderes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde ein geparktes Taxi (VW Touran) von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Touran stand in einer Parkbucht in Höhe einer Taxizentrale in der Warmbacher Straße 11 in Fahrtrichtung Autobahn. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den VW Touran im Heckbereich. Der Sachschaden an dem VW wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. Das gesuchte Fahrzeug könnte eine rötliche Farbe haben.

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