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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Gebäude

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.03.2026, 09.00 Uhr und Mittwoch, 18.03.2026, 12.30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Gebäude in der Säckinger Straße nördlich des Bahnhofs Laufenburg. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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