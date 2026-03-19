POL-FR: Wembach: Widerrechtliche Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Mit ihrem Ford befuhr am Mittwoch, 18.03.2026 gegen 16.20 Uhr eine 60 Jahre alte Frau die Schulstraße in absteigender Richtung und beabsichtigte in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Mountainbike-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurde der 62 Jahre alte Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt, eine ...

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