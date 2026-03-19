POL-FR: Wembach: Widerrechtliche Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte entsorgten im Zeitraum von Samstag, 14.03.2026 und Mittwoch, 18.03.2026, Müll hinter einer Holzbeige neben dem Verbindungsweg zwischen Wembach und Unterkastel. Auf einer Fläche von rund 3 qm wurden unter anderem Mörteleimer, OSB-Platten-Stücke, Mörtelsäcke und Kunststoffabfälle entsorgt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Außerhalb der regulären Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell