Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Durchsuchung einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, wurde am Nachmittag eine Gaststätte in Bonndorf im Schwarzwald durch ein Dutzend Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Waldshut, unterstützt durch die Hundeführerstaffel und Kollegen der Abteilung Gewerbe und Umwelt, aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Waldshut- Tiengen durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass in der Gaststätte mit Betäubungsmittel gehandelt worden sein soll. Es konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge mit einem Marktwert von mindestens 6000 Euro sichergestellt werden. Zusätzlich wurden an den Geldspielautomaten diverse Verstöße gegen die geltenden Vorschriften festgestellt, die durch das Landratsamt Waldshut als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

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