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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Sexuelle Belästigung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, soll es gegen 06.00 Uhr in der Nähe des Finanzamtes in Bad Säckingen zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ein männlicher Täter soll mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Diese wurden durch eine 22-jähirge Frau wahrgenommen. Trotz einer sofortigen Fahndung im Nahbereich konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Er soll eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Hoodie getragen haben. Außerdem habe er sein Gesicht mit einem Schal oder Ähnlichem verdeckt. Er sei zwischen 175cm und 180 cm groß gewesen und habe eine normale Statur gehabt. Zum Alter oder zur möglichen Herkunft liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Finanzamts Bad Säckingen oder in der näheren Umgebung Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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