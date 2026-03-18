Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Unfallverursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 7.35 Uhr, kam es an der Kreuzung Berliner Allee/Lehener Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst haben, sodass ein nachfolgender Pkw-Führer eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu verhindern, was auch gelang. Ein dahinterfahrender Lkw fuhr jedoch auf das Fahrzeug vor ihm auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Der unbekannte Fahrzeugführer, der ohne ersichtlichen Grund gebremst haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können.

oec

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