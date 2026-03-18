Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Zerlegen von Öltank entsteht Schwelbrand - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Zerlegen eines stillgelegten Öltanks entstand am Montag, 16.03.2026, gg. 11.40 Uhr, ein Schwelbrand. Handwerker waren mit einem Trennschleifer damit beschäftigt einen Öltank in einem Haus in der Hauinger Straße zu zerlegen, als sich mutmaßlich Reste von Öl, welches sich noch in dem Tank befand, anfingen sich zu entzünden. Die Handwerker bemerkten den Rauch und versuchten zunächst den Schwelbrand selber zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Schwelbrand gänzlich löschen. Durch die Löschversuche zog sich ein Handwerker eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Schwelbrand sei kein Gebäudeschaden entstanden.

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