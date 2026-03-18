Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz anlässlich des UEFA Europa League-Spiels SC Freiburg - KRC Genk am 19. März 2026

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 19. März 2026, empfängt der SC Freiburg im Rahmen der UEFA Europa League den KRC Genk im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Um allen Gästefans des KRC Genk eine sichere Anreise zum Stadion zu ermöglichen, wird vom Karlsplatz um 16 Uhr ein Shuttleverkehr zum Stadion eingerichtet. Gegebenenfalls wird dort auch ein Fanmarsch stattfinden, den die Polizei Freiburg begleiten wird, um für einen ruhigen und geordneten Ablauf zu sorgen.

Um einen sicheren und friedlichen Spieltag für alle Beteiligten zu gewährleisten, möchten wir Sie vorab über einige polizeiliche Maßnahmen informieren:

Einreisekontrollen:

Die Bundespolizei wird an diesem Tag grenzpolizeiliche Einreisekontrollen nach Deutschland durchführen.

Verbringungsverbote:

Bitte beachten Sie dabei insbesondere die geltenden Verbringungsverbote, z.B. in Bezug auf Betäubungsmittel, Waffen sowie pyrotechnische Erzeugnisse. Verstöße gegen diese Vorschriften können zur Einreiseverweigerung nach Deutschland führen.

Kooperationsbereitschaft:

Wir bitten Sie, sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ zu verhalten. Etwaige Störungshandlungen kosten wertvolle Zeit und können ebenfalls zur Einreiseverweigerung nach Deutschland führen.

Anreise:

Nutzen Sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel, da im Bereich des Stadions mit Verkehrseinschränkungen und nur begrenzt verfügbaren Parkplätzen zu rechnen ist.

Kontrollen:

Am Stadion wird es zu Einlasskontrollen kommen. Planen Sie bitte ausreichend Zeit für Ihren Stadionbesuch ein.

Sicherheitsvorschriften:

Das Mitführen von Pyrotechnik, Glasflaschen oder gefährlichen Gegenständen ist im Stadion nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen oder zu einem Platzverweis bzw. einem Tageshausverbot führen.

Vermummung:

Bitte beachten Sie, dass bei öffentlichen Veranstaltungen - wie Fußballspielen - ein Vermummungsverbot gilt. Gesicht und Identität dürfen nicht durch Masken, Schals oder ähnliche Gegenstände unkenntlich gemacht werden, wenn dadurch die Feststellung der Identität verhindert wird. Verstöße gegen das Vermummungsverbot können straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Fairness:

Beim Fußball gilt das Motto "Fair geht vor" - nicht nur zwischen den Mannschaften, sondern auch zwischen den Fanszenen und zwischen den Fans und der Polizei.

Unser Ziel ist es, dass sich alle Fans an diesem Tag in Freiburg sicher, willkommen und wohlfühlen. Fußball lebt von Leidenschaft, Respekt und Fairness - darauf setzen wir auch an diesem Spieltag.

Straftaten und sicherheitsgefährdendes Verhalten werden konsequent verfolgt, um die positive Atmosphäre für alle zu schützen.

Im Einsatzraum wird durch die Polizei auch eine Drohne zum Einsatz kommen, die im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen der lageabhängigen Beobachtung aus der Luft und der Unterstützung der Einsatzführung dient.

Wir wünschen allen Fußballbegeisterten eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires Fußballspiel sowie einen angenehmen Aufenthalt in Freiburg.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist am Spieltag während der gesamten Einsatzdauer unter der Telefonnummer 0761-882-1013 erreichbar.

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