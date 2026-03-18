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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Mundingen
Köndringen: Altreifen illegal in den Reben entsorgt - Zeugen gesucht

POL-FR: Emmendingen-Mundingen / Köndringen: Altreifen illegal in den Reben entsorgt - Zeugen gesucht
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Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026 wurden auf einem Rebengrundstück zwischen Köndringen und Mundingen, nördlich des Köndringer Weges, mehr als zwanzig illegal entsorgte Altreifen festgestellt und dem Polizeirevier Emmendingen gemeldet.

Der genaue Zeitraum, in dem die Reifen dort abgelegt wurden, lässt sich derzeit schwer eingrenzen. Aufgrund der Menge und des Gewichts der Altreifen wird jedoch davon ausgegangen, dass die Täterschaft mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs war.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-5820) hat die Ermittlungen übernommen und sucht wichtige Zeugen, die in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Besonders relevant sind auch Hinweise auf aufgelöste Lagerflächen oder Lagerräume, in denen zuletzt entsprechende Altreifen gelagert wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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