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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Festnahme nach Diebstahl von E-Scooter - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Buchheim: Am Montag, den 16.03.2026, kam es gegen 19:15 Uhr in Buchheim zu einem Diebstahl eines E-Scooters durch zwei Personen. Zwei Tatverdächtige und der E-Scooter wurden kurze Zeit später von einem Geschädigten wiedererkannt. Die Tatverdächtigen konnten daraufhin durch eine Polizeibeamtin, die zufällig in ihrer Freizeit vor Ort war, vorläufig festgenommen und einer Streife übergeben werden. Die beiden erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei Breisach sucht Zeugen des Tathergangs. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07667-9117-0 beim Polizeirevier Breisach zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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