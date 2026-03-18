POL-FR: Waldshut-Tiengen
Waldshut: Fußgängerin angefahren
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 17.03.2026, kam es gegen 13:45 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einer Fußgängerin mit ihrem Rollator. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 62-jährige Volvo- Fahrerin am Ende einer Sackgasse rückwärts in eine Parklücke einzufahren um zu wenden. Dabei soll sie die 89 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator übersehen haben. Die 89-Jährige stürzte und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schwere der Verletzung ist derzeit noch unbekannt. Am Volvo entstand geringer Sachschaden.
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