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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen
Waldshut: Fußgängerin angefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026, kam es gegen 13:45 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einer Fußgängerin mit ihrem Rollator. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 62-jährige Volvo- Fahrerin am Ende einer Sackgasse rückwärts in eine Parklücke einzufahren um zu wenden. Dabei soll sie die 89 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator übersehen haben. Die 89-Jährige stürzte und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schwere der Verletzung ist derzeit noch unbekannt. Am Volvo entstand geringer Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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