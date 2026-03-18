Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug auf Parkplatz bei Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht beschädigtes Auto sowie zwei Zeuginnen

Freiburg (ots)

Zu einem vermeintlichen Unfall beim Ausparken kam es am Dienstag, 17.03.2026 gegen 17.30 Uhr auf einen Einkaufsmarkt Parkplatz in der Georg-Ühlin-Straße. Hier parkte eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Seat auf dem Parkplatz rückwärts aus. Währenddessen liefen zwei weibliche Personen hinter dem Pkw vorbei, wobei es zu keiner Berührung kam. Dabei dürfte es vermutlich zu einer Kollision mit dem rechts daneben geparkten Fahrzeug gekommen sein. Diese blieb zunächst von der 29-Jährigen unbemerkt und sie verlies den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Nach entdecken des Sachschadens von rund 1500 Euro an ihrem Fahrzeug meldete sie sich bei der Polizei. An dem neben ihr geparkten Fahrzeug dürfte ebenfalls Sachschaden entstanden sein. Der Fahrzeugführer dieses Fahrzeuges sowie die beiden weiblichen Personen werden nun gesucht und gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzten.

md/tb

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