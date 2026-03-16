Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Einbruch ins Rathaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13.03.2026, 20.00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 10:15 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des Rathauses. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete die Täterschaft ohne Diebesgut. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um das Rathaus in Häusern beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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