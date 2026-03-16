Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Tageswohnungseinbrüche in der Kaiserstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, im Zeitraum von 12:30 bis 14:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung in der Kaiserstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Zusammenhang mit einem weiteren Wohnungseinbruch, der sich ebenfalls in der Kaiserstraße im Laufe des Freitags ereignet haben soll, scheint zu bestehen. Auch hier gelangte die Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung. Zur Höhe des Diebesgutes kann in beiden Fällen derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

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