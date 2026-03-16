Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gisibodenstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, kurz nach 16.00 Uhr, kam es auf der Gisibodenstraße zu einem Unfall, bei welchem ein Mountainbike und ein Traktor beteiligt waren. Ein 63-jähriger Fahrer eines Mountainbikes befuhr die Gisibodenstraße von der Gisibodenalm herkommend talwärts in Richtung Gschwend, als er in einer langgezogenen Kurve eine Bremsung einleitete, da ihm ein Traktor entgegenkam. Der 43-jährige Traktorfahrer bremste ebenfalls ab. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 63-Jährige während der Bremsung die Kontrolle über sein Mountainbike, prallte mit seinem Mountainbike gegen das Hinterrad des Traktors und stürzte dann. Mit schwersten Verletzungen wurde der 63-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Todtnau im Einsatz.

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