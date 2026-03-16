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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch in Kiosk in Grenzach

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 07.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Kiosks in der Jacob-Burckhardt-Straße aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in den Kiosk. Vielleicht besteht ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Schmuckgeschäft, welches sich unweit von dem Kiosk befindet (wir berichteten).

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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