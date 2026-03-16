POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch in Kiosk in Grenzach
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 07.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Kiosks in der Jacob-Burckhardt-Straße aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in den Kiosk. Vielleicht besteht ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Schmuckgeschäft, welches sich unweit von dem Kiosk befindet (wir berichteten).
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